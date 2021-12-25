花旗天元資本入稟向奧園索償逾10億

案件原告人為花旗銀行及天元資本旗下投資基金，被告為樂添投資及中國奧園，根據入稟狀，樂添投資分別向花旗及天元資本借款1億美元及2500萬美元，奧園作為其擔保人。

控告樂添投資奧園違貸款協議

入稟狀表示，奧園曾於港交所（0388）發公告指尚未支付有關款項或就支付安排與債權人達成額外協議，而在奧園的評級遭下調後，代理已要求盡早還款，但奧園仍未有在12月7日限期前償還貸款。

因此，原告人入稟控告樂添投資及奧園違反貸款協議，要求追討1.31億美元款項、違約利息、相關損失及其他成本，款項包括本金1.25億美元、應計但未支付的年利率8厘利息，以及年利率20厘的違約利息。

奧園早前因接連被標普、穆迪及惠譽下調評級，引致境外貸款觸發提早還款條款，涉及金額約6.512億美元（約50.79億港元）。