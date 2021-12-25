花旗天元資本入稟向奧園索償逾10億
文章日期：2021年12月25日
【明報專訊】陷入債務危機的奧園（3883）遭入稟要求償還貸款及違約利息，花旗及天元資本合共索償逾1.31億美元（約10.2億港元），指控樂添投資未有如期支付到期的1.25億美元款項，奧園作為主要義務人須代為償還，惟奧園亦未有在限期前還款，最終造成違約。
案件原告人為花旗銀行及天元資本旗下投資基金，被告為樂添投資及中國奧園，根據入稟狀，樂添投資分別向花旗及天元資本借款1億美元及2500萬美元，奧園作為其擔保人。
控告樂添投資奧園違貸款協議
入稟狀表示，奧園曾於港交所（0388）發公告指尚未支付有關款項或就支付安排與債權人達成額外協議，而在奧園的評級遭下調後，代理已要求盡早還款，但奧園仍未有在12月7日限期前償還貸款。
因此，原告人入稟控告樂添投資及奧園違反貸款協議，要求追討1.31億美元款項、違約利息、相關損失及其他成本，款項包括本金1.25億美元、應計但未支付的年利率8厘利息，以及年利率20厘的違約利息。
奧園早前因接連被標普、穆迪及惠譽下調評級，引致境外貸款觸發提早還款條款，涉及金額約6.512億美元（約50.79億港元）。