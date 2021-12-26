投資Greensill損失34億 瑞信擬控告軟銀

旗下基金擬在英國興訟

報道引述加州一個美國地區法院的文件，要求聯邦法官允許瑞信的基金向軟銀的一個美國分支機構發出傳票，文件顯示該基金正準備在英國起訴軟銀，此加深今年較早時陷入破產的供應鏈金融公司Greensill Capital（格林希爾資本）倒閉的爭議。

報道指格林希爾向公司提供貸款，作為該些公司客戶預期付款的墊款，而格林希爾將貸款打包成證券，而瑞信的基金買入了有關證券。美國建築初創公司Katerra是其中一家獲得格林希爾該類貸款的公司。瑞信的基金持有4.4億美元的票據，這些票據由格林希爾借予Katerra的貸款支持。去年Katerra陷入財困，格林希爾就註銷了貸款。

軟銀在當時是格林希爾和Katerra的投資者，在美國法院的文件中，瑞信的基金表示，軟銀「策劃了一項交易（orchestrated a deal）」，在沒告訴基金的情况下，將基金任何可能的收益切斷。報道指軟銀未立刻回應評論請求；瑞信一名發言人拒絕評論。

《金融時報》報道引述法院文件，指代表瑞信的律師聲稱，軟銀在去年底策劃了Katerra的財務重組，其間Greensill同意註銷4.4億美元的債務以換取Katerra的股權，儘管最終因相關交易而蒙受損失的是瑞信，然而，無人通知瑞信這一系列事件在發生。

彭博：瑞信擬向軟銀索賠

彭博報道引述文件指瑞信計劃根據法律向軟銀提出索賠，傳票要求加州的軟銀附屬公司「SB Investment Advisers」提供自去年9月至今年5月的文件，包括Katerra董事會會議任何材料及有關重組和其他相關協議的通訊。