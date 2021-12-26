寧德上周五急挫 業界：基金換馬

基金加倉消費地產等傳統板塊

報道同時引述一名基金經理表示，雖然在新能源板塊的持倉未有太大變化，但仍然進行了適當調倉換股。該名基金經理續稱，新能源板塊目前的整體Beta屬性不是很強，對基金回報表現的影響有限。

另有市場人士指出，美國電動車政策存在變數，引發市場擔憂。面對市場的競爭，或會為寧德時代帶來一定衝擊；加上公司股價處於歷史高位，因此形成較強沽壓。

股價歷史高位 形成較強沽壓

內媒日前有傳，寧德時代的電動車客戶轉投其他電池供應商；市場亦出現不少搶食訂單的電池公司，包括特斯拉（Tesla，美：TSLA）和比亞迪（1211）的合作傳聞，也有蔚來（美：NIO）的員工頻繁出現在比亞迪，估計雙方正洽談業務合作。