平治母企減持與比亞迪合資公司

戴姆勒持股降至10%

戴姆勒透過網站公布有關股權轉讓，指戴姆勒大中華區投資有限公司與比亞迪已簽署股權轉讓協議，股權轉讓尚待監管部門批准，計劃明年中進行，轉讓完成後，戴姆勒將持有10%騰勢新能源股權，比亞迪則持有90%股權。

戴姆勒表示，作為新能源汽車（NEV）的先行者，騰勢在雙方股東的共同努力下取得了強勁進展。比亞迪對運營的大力支持將促進騰勢未來的成功，而戴姆勒將繼續作為股東。戴姆勒和比亞迪仍然致力於建立成功的長期合作伙伴關係。雙方旨在加速騰勢於中國快速增長的新能源汽車市場的發展，騰勢明年將在中國市場推出新車型，尋求進一步增長機會。

騰勢新能源盈利能力薄弱

騰勢新能源於2012年3月成立。彭博報道，平治豪華車在內地銷量持續飈升，但騰勢新能源汽車需求不振，以及該企業的盈利能力薄弱，則是戴姆勒多年來的擔憂，而經歷多年銷售疲弱後，戴姆勒公布是次減持該企持股。