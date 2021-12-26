華府充公虛幣後拍賣 屢成低吸機會 2018年賣3900萬 現值1.8億

資料來源：CNBC

曾參與絲路案調查的美國國稅局（IRS）網絡犯罪部門主管庫普曼（Jarod Koopman）稱，政府從犯罪活動充公的資產，可能是10艘船、12輛汽車，或一堆比特幣，都是以拍賣的方式一併出售。

其中一場拍賣 將賠償龐氏騙局受害者

美國政府即將舉行的其中一次拍賣，拍賣品之一包括價值5600萬美元的虛幣。美國執法部門在涉及離岸虛幣借貸項目BitConnect的龐氏騙局（Ponzi Scheme），充公了這批虛幣。以往的拍賣收益，主要分配給不同政府部門作為經費，而這次的拍賣所得，將用來償還給此案的受害者。

隨着美國政府近年截獲的虛幣黑錢愈來愈多，近期不得不尋求私營機構協助儲存及銷售相關虛幣。由於虛幣的去中心化設計，有助逃避執法部門的追蹤，而在多數情况下，美國執法機構仍使用傳統的打擊犯罪工具來追蹤和扣押虛幣黑錢。

曾負責網絡犯罪的聯邦前檢察官韋勒（Jud Welle）稱，在創新和技術方面，政府通常比犯罪分子落後幾步，執法人員不會在基礎訓練獲得相關知識。但韋勒預期，在3至5年內，執法機構的內部指引將會更新，加入虛幣的追蹤及扣押方式。

目前美國刑事司法系統對不法的虛幣資產處理，主要有3個程序，首先是搜查和扣押，繼而是凍結相關資產，最後是賣出這些資產。韋勒表示，第一階段通常需要多個政府機構聯手調查，可能涉及聯邦調查局（FBI）、國土安全部（DHS）、美國特勤局（USSS）及緝毒局（DEA）等。庫普曼說，其在IRS領導的團隊通常處理虛幣追蹤和開源情報，以偵查逃稅、虛假報稅及洗錢等。其他擁有更多資源的政府機構則專注於技術層面。充公不法虛幣資產的過程，涉及不同的管理人員，他們建立所需的硬件錢包（hardware wallets），以保護被扣押的虛幣資產，並進行適當的監察。

本財年充公不法虛幣 急增至12億美元

隨着網絡犯罪增加，美國政府近年充公的不法虛幣愈來愈多。在截至去年9月底的2020財年，美國政府沒收的虛幣資產價值1.37億美元，而在2021財年（數據更新至今年8月底）所沒收的相關資產，價值更高達12億美元。

當案件結案，被充公的虛幣資產主要由美國法警署（U.S. Marshals Service）負責拍賣。迄今為止，它已查獲並拍賣超過18.5萬枚比特幣。這些比特幣目前價值約86億美元，儘管以往拍賣出售的價格遠低於此。

此外，通常負責拍賣剩餘政府資產（例如拖拉機）的聯邦總務署（GSA），今年早前也將充公的虛幣添加到拍賣名錄。由於這些拍賣的責任重大，政府機構已尋求其他專業人士協助。今年7月，美國司法部聘請了總部位於三藩市的Anchorage Digital，作為政府在刑事案件中扣押或沒收的虛幣資產託管者。

7月司法部聘Anchorage託管被扣押虛幣

Anchorage是首家獲聯邦特許的虛幣資產託管銀行，將協助政府儲存和清算數碼資產。曾參與絲路案檢控工作的紐約南區檢察官辦公室的洗錢及資產充公部門負責人萊文（Sharon Cohen Levin）稱，法警署找專業人士協助是好兆頭，意味這種拍賣愈來愈多。

庫普曼指出，以公平的市場價值拍賣虛幣的做法，相信不會改變，而拍賣基本上是分批進行，不會一時間讓大量虛幣湧入市場，影響市場價格。不過庫普曼稱，試圖掌握虛幣價格走勢，趁虛幣價格升至高位時進行拍賣，並非政府機構的目標。

去年11月，政府凍結了一批與絲路案相關的價值10億美元比特幣。由於案件仍在審理，這些比特幣仍閒置於加密錢包。如果政府在上月比特幣價格升至6.8萬美元歷史高位時出售這些比特幣，國庫進帳將遠高於目前的清算價格。

當美國司法部的案件結案，而涉案的不法虛幣被兌換成法定貨幣，政府內部就會分配拍賣所得。相關款項通常會存入財政部沒收基金，又或司法部資產沒收基金。相關部門可就如何使用這些資金提出建議，而國會亦會決定如何分配這些資金。

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