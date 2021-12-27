Bybit：元宇宙概念虛幣未來續受關注

配合人人追求私隱及自主權時代

Igneus指出，元宇宙、虛擬貨幣等採用「去中心化」，事物的價值不再由中心化平台釐定，而人們的擁有權亦毋須再由平台確立，正好切合現時大眾追求自主的需要。他續稱，現時網上遊戲是最受惠行業之一，相信未來各個行業將會先後應用元宇宙概念，從而帶動市場對虛擬貨幣的接受程度。

對於各國近年開始加強監管虛擬貨幣交易，Igneus認為相關規管只適用於正規公司，但市場上仍有大量分散參與者，故現有監管未必有實質作用。他指出，由於大部分人仍然對虛擬貨幣感到不安全及不確定性，而現時全球虛擬貨幣使用率僅約3%，相信監管加強市場對虛擬貨幣的信心，並有助推動相關發展。

早前香港計劃規限虛擬貨幣交易平台包括僅限專業投資者使用等，Igneus表示，香港監管者非常聰明及「老練」，故對香港即將出爐的監管條例有信心。

對港將出爐監管虛幣條例有信心

他續稱，現時對虛擬貨幣接受程度較高的地區，已着手研究將有關交易納稅，此類監管更有助加強虛擬貨幣於當地的滲透率。