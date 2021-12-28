綠電股逆市做好 分析：組合不能無

【明報專訊】雖然恒指和科指今年表現不濟，不過各國推進減少碳排放，帶動潔淨能源、電動車和電池股有不錯的表現，數隻在港上市的相關主題ETF表現均大幅跑贏恒指。利達基金經理及合伙人黃耀宗認為，減碳是少有的各國合作目標，未來兩年相關政策有增無減，現在遠未達到成效，因此新能源在投資組合是「不可能沒有」。