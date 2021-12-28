人行︰明年推動金融控股公司審批 年初要求螞蟻成立金融控股公司

會議指出，明年要保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長的穩定，推動企業綜合融資成本穩中有降、金融系統繼續向實體經濟讓利。實施好普惠小微貸款支持工具、普惠小微企業信用貸款支持計劃接續轉換工作。

阿里巴巴（9988）旗下螞蟻去年底上市失敗後，人行年初要求其成立金融控股公司。人行昨日表示，明年穩妥有序推動金融控股公司審批並開展持續監管。同時，持續做好頭部網絡金融平台整改工作，實施系統重要銀行附加監管，完善系統風險監測和評估框架，開展宏觀審慎壓力測試。

實施好房地產金融審慎管理制度

人行又表示，明年要做好重點機構風險處置化解工作，房地產方面，要實施好房地產金融審慎管理制度，更好滿足購房者合理住房需求，促進房地產業良性循環和健康發展。

正待解決財困問題的中國恒大（3333），昨早在官網發稿指出，於12月26日晚召開復工復產保交樓周例會。集團表示，截至26日，全國項目復工率為91.7%，有80%以上的主體、裝修單位恢復了與恒大合作。本月以來，在18個省份各項目陸續批量交付。

許家印：不容恒大任何一個人躺平

集團主席許家印在會內強調：「絕不允許恒大任何一個人躺平」，並謂要不惜一切代價做好復工復產。下一階段還要增加復工人數，切實提高工效，以最大力度保證施工的進度和質量。他說，「自公司陷入困境以來，我們在9、10、11月的交樓量都不足1萬套。」

恒大自10月20日發公告，交代9月份至當時的營運數據之後，便沒有再發公告更新最新的售樓數據。12月份集團有115個項目計劃交付，集團昨日透露，目前全國項目復工率為91.7%，較9月初提高40個百分點；復工人數8.9萬，在北方多個省份進入冬歇期的情况下，仍較9月提高31%。