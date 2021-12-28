「90後」少女創業開採耳店 3月收支平衡

去年初斥資6位數成立「Mimikaki」

Mimikaki開店兩至三個月，已經收支平衡。雖然未有透露實際數字，Koko形容行業毛利算高，但當中亦涉及不少固定支出，例如採耳用具、牀墊等衞生相關的消耗，需要定時更換，為租金以外較大的支出。

或有人認為「撩耳仔啫，使乜畀錢？」Koko解釋，部分人因為耳道結構問題，耳垢不會自己排出，採耳則有助解決相關問題；部分客人相隔兩至三周會前來一次。

行業發展快 5家增至全港約百間

Koko和阿庭憶述，創業之時香港僅有大約5家採耳店，因應創業成本相對較低，目前全行已發展至約百間，當中以1至2人組成的小店為主。面對行業日漸激烈的競爭，比起推出不同噱頭吸客，她們傾向以「清潔」為優先，「因為有客人反映，簡簡單單最好」，強調「做好自己」最重要。

護理養生非女性專利，Koko和阿庭分享旗下客人男女各半，年齡由廿多歲至六十多歲不等。「估計受文化影響，有見老一輩的客人反而更容易接受（採耳）」，她們亦因此調整廣告策略，傾向在facebook賣廣告。Mimikaki的客人有兩類，包括聽力受耳垢影響，希望以採耳解決的人；另一類則視採耳為假日體驗活動。