商業數據通助中小企融資 安永：首次借貸時間慳一半

明報記者 胡學能

李舜兒表示，中小企借貸困難，在於未能向銀行提供合時的財務報告，以提供可靠的財務信息，例如核數師報告未必能反映最新的業務情况，許多都未能提供一年的報告，銀行因此或要申請貸款的中小企提供管理帳目，然後再做盡職調查，甚至要實地視察，「在此過程期間，一半個案其中一方（中小企或銀行）已放棄」。

銀行省核證工作 中小企減抵押品

她表示，CDI項目下，數據提供方例如金融科技公司、公用事業、支付網關（payment gateway）會核證作為數據擁有者的中小企所提供的數據是否有效，前提是取得中小企同意，數據提供方完成核證後，會把經核證的數據呈交銀行，如此銀行便省卻部分核證工作。她稱，若項目運行理想，會有助中小企每隔一段時間提供最新的商業數據，以真實反映公司的營運狀况，加快銀行對中小企建立信心，中小企因借貸而需要抵押物業的壓力可減輕。

全港有逾34萬家中小企，李舜兒表示，要視乎CDI屆時具體運作的情况，才可以估算受惠的中小企數目，惟相信對目前已取得信貸額度但是捱貴息、或用物業抵押的中小企，提供很大誘因以供試用，從而促使銀行提供較低息的貸款。李舜兒舉例指出，飲食業對引入CDI的呼聲較高，小本經營、有明顯客源但面對行業競爭較大的店舖會希望經過CDI項目，獲得銀行貸款，以維持現金流。

應用大灣區企業 涉跨境數據安全問題

至於CDI能否擴展到應用於大灣區內的企業，她認為理論上可行，但不會短期內做到，要先解決跨境數據交換所涉的安全問題等。

[專訪]