民生舖重返擴張 一田city'super拓便利店 口罩店masklab進駐IFC 負責人：網購料暫見頂

明報記者 周綺琪

據本報參考資料，主攻本地消費的品牌過去一年頻頻於各區「插旗」，包括扎根香港逾半世紀的老牌零食代理商四洲集團 （0374），自今年10月、僅以1.2萬日圓（約818港元）完成收購老牌日本小型超市品牌「宮田商店」後，近期於黃大仙中心開設首家專門店。本報記者早前到訪門市，店內以日本進口商品為主，當中包括宮田自家品牌的零食。

至於日式連鎖超市city'super及一田則分途拓展便利店，其中city'super今年11月於金鐘港鐵站、開設旗下便利店品牌「city'super EKI」首間門店，估計未來會繼續以港鐵站內開店為主，店內同樣主打日本產品；至於一田的「KONBINI」除現有沙田店外，亦擬開更多門店。

土地薑引日本品牌各區插旗

據政府統計處數據顯示，零售業網上銷售額去年12月曾升至27.24億元高位（見圖），惟及至今年首10個月，相關金額已見回落，其中10月份臨時數字為24.54億元，與高峰期相差近一成。以專門銷售口罩連鎖店masklab為例，其零售負責人陳刀表示，現時品牌網店收入，與去年疫情最嚴峻時期相差逾九成，目前基本上5家實體店收入已相當於全家網店。

陳刀表示，設立實體店可更有效爭取市場佔有率，加上港人仍習慣到店購物，故品牌現時亦多撥資源開設門市，包括今年10月進駐中環國際金融中心（IFC）。他續稱，現時網購主要以「大單」為主，較少「散客」；估計若本地疫情持續向好，相信整體零售市場網購銷售額已於去年「見頂」。

李根興：核心區民生店遊客店比例逆轉

盛滙商舖基金創辦人李根興形容，現時舖市是「天堂與地獄」，以往核心區街道有八成以旅客消費為主，其餘為民生商戶，惟疫情下兩者佔比已逆轉。他續指，現時「搵舖」商戶有九成均為民生類別，主要為食肆、服務行業等。

國際設計公司Eight Inc.執行長（亞洲）Chris Dobson則稱，隨着肺炎疫情影響，本港陸續有更多品牌「革新」店舖設計，包括引入科技應用等，着重提升顧客購物體驗，有別於以往實體店舖僅用作「交易」，相信未來一年將有更多相關店舖湧現。

[走向2022]