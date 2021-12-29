人行易綱︰房地產市場預期逐步改善

今年宏觀槓桿率已連降三季

人行周一晚發布明年八大工作重點，新華社昨日再刊出易綱的訪問。易綱在訪問中稱，當前中國金融體系運行總體平穩，金融風險整體收斂。這體現於以下3點：第一是宏觀槓桿率持續上升勢頭得到有效遏制。2020年疫情衝擊下出現階段式上升，今年以來已經回落到基本穩定的軌道。資料顯示，2020年中國宏觀槓桿率升至270%，按年升23.6個百分點，但今年宏觀槓桿率已連降三季。

第二，是對一批「風險突出點」做了有序處置，例如影子銀行等，在加強金融監管，強化反壟斷亦取得實效。第三是強化防範化解金融風險制度建設。進一步完善宏觀審慎政策框架、金融基礎設施監管、金融業綜合統計等各項制度。

易綱稱，在需求收縮、供給衝擊、預期轉弱的三重影響下，中國經濟短期面臨下行壓力，必須穩定宏觀經濟大盤。國際上，世紀疫情衝擊下，外部環境更趨複雜嚴峻和不確定，維護內外部均衡的難度進一步增大，這也要求以穩定的經濟環境和政策環境來應對各種外部不確定因素。

易綱又提到，今年企業貸款平均利率已經在5厘以下，為統計以來新低。下一步人民銀行將完善市場化利率形成和傳導機制，發揮貸款市場報價利率改革效能，推動企業綜合融資成本穩中有降。

企業貸款利率平均5厘以下

明年人行將重點做好兩項政策接續轉換工作。一是實施普惠小微貸款支持工具，從2022年起到2023年6月底，人行對地方法人銀行發放的普惠小微企業和個體工商戶貸款，按餘額增量的1%提供資金，鼓勵增加普惠小微貸款；二是將普惠小微信用貸款納入支農支小再貸款支持計劃管理，原來用於支持普惠小微信用貸款的4000億元再貸款額度可以滾動使用，必要時可再進一步增加再貸款額度。