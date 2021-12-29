恒指長假後復市彈56點

北水終止連續23日淨流入

北水由11月底至上周五，連續23個交易日淨買入港股，是今年1月至2月初以來最長，合共近560億元，但昨日錄得淨流出17.11億元。資金沽出騰訊（0700）及美團（3690），分別錄2.33億元及1750萬元淨流出，兩股分別跌2.1%及1.1%。另建行（0939）錄3.88億元淨沽出，昨升0.75%。

螞蟻金融增資220億人幣，中國信達（1359）成次大股東，舜宇光學（2382）網易（9999）入局。舜宇昨日被北水淨沽出3.4億元，股價跌3.7%。網易微升0.6%，信達升11.5%。中國發改委及商務部日前發布的文件提到，汽車製造領域取消乘用車製造外資股比限制，內地車股承壓，吉利（0175）跌3.87%，為表現最差藍籌股；比亞迪（1211）跌0.9%，長城（2333）跌2%。

恒指在年底出現5連升，昨日上破10天線（23,224點），科指則連跌3日，昨日收報5569點，跌49點或0.89%；國指跌7點，收報8194點。