蘇寧：已償還員工借款本金1%

強調債務問題已「階段性企穩」

《中國證券報》引述內部文件顯示，蘇寧集團董事長張近東向參與內部借款的員工表示，企業遇到前所未有的挑戰，但在很多員工身上看到「逆境反轉的精氣神」，集團亦一直設法解決問題，目前獲政府支持下，債務問題已「階段式企穩」，蘇寧易購亦正有序地恢復經營。

早前內地報道指出，蘇寧曾向旗下員工兜售理財產品，但疑因周轉不靈，兌付延期，亦屢次傳出蘇寧出現債務危機，更訪問蘇寧前員工，指參加員工持股計劃後，只能收回本金，毫無利潤，更倒蝕手續費，惟蘇寧曾否認部分傳聞。

據深交所公告，蘇寧易購一度擬推行第四期員工持股計劃，惟於今年8月宣布作罷，原因是「公司遇到了階段性困難」，並提及今年上半年收入按年跌逾兩成，「導致繼續推進第四期員工持股計劃的難度較大」，但稱不會對公司發展戰略、財務狀况等有影響。

蘇寧遭遇財困後，早前已出售日本免稅店樂購仕（Laox）的持股，亦正尋求為意甲球隊國際米蘭引入新股東。回顧今年截至9月底止首三季，蘇寧易購收入按年急挫36%至1156億元（人民幣．下同），錄得虧損75.7億元，去年同期錄得純利5.5億元。