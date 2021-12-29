螞蟻旗下相互寶 下月28日關停
文章日期：2021年12月29日
【明報專訊】內地最大互助業務平台相互寶，於下月28日關停。阿里巴巴（9988）關聯公司螞蟻集團的相互寶昨發公告表示，「過去一年，互助行業發生重大變化，為更長遠保護成員權益，經慎重思考和討論，決定下月28號停止運作」。相互寶表示，自公告之日起，原定昨扣款分攤金及下月兩期分攤金，全由相互寶平台承擔。阿里巴巴昨收報113.5元，全日升0.4％。
相互寶又表示，關停前確診的患病成員，依然可以發起互助金申請，相互寶平台會根據互助規則審核，通過審核的互助金全部由平台承擔。
銀保監多次抨擊互助業務
互助業務屬互聯網保險產品，用戶可以低價格門檻進入，毋須健康檢查證明，按照「一人患病，眾人均攤」的規則為當中患重病用戶提供互助金。2018年上線的相互寶屬國內最大的互助平台，截至去年3月相互寶擁有1.053億名用戶。
但自去年底開始，銀保監多次開腔批評互助業務，明確互助平台是非持牌經營的非法商業保險活動，又強調該類保險產品須「有證駕駛」等。其後多家科網公司推出的互助業務紛紛關停，內地第二大互助平台「水滴保」於今年3月宣布關停，美團（3690）的「美團互助」於今年1月關停，滴滴的「點滴守護」則於今年10月關停。相互寶屬目前唯一仍在運作的互助平台。