保監引入保障型投連險 提高最低身故賠償 目標對象年輕人

明報記者 歐陽偉昉

傳統投連險的身故保障，多只為保單價值的105%，因此客戶若有投資損失令保單價值低於已繳保費，或在供款早期去世，PLP可提供較高的身故賠償。PLP產品的目標對象為年輕在職人士，保監局副總監（長期業務）呂愈國表示，年輕客戶的保險費用較低，PLP可為他們以較低的保費，獲得固定的定期壽險保額。及後保單價值隨着繳交保費和投資正回報而增長，亦自然保險費用會隨年齡上升，但它可在保單價值中扣除，不用要額外向保險公司繳交保費。

呂愈國表示，目前定期壽險不能按客戶投連險的保單價值增長，減少定期壽險的保額，客戶或會花費額外保費，購買超過其需要的保額。不過，相對傳統投連險保障成分低，幾乎沒保險費用，PLP則設最低身故賠償，所以費用會較傳統投連險為高。呂愈國提醒，保險費用也會受最低身故賠償與保單價值的差額影響，若因投資損失拖低保單價值，有保險費用上升風險，減少保費中可投資金額，甚至在供款期滿後需另行就保險費繳費。

PLP產品最快明年第二季推出

呂愈國預期，新的PLP產品在通過保監會和證監會審批程序後，最快可在明年第二季推出。傳統投連險及後也可繼續銷售，他指出年長客戶的保險費用高，新單保費扣減保險費用後，所餘用於投資的金額不多，因此傳統投連險有存在的價值。

保費高於參考費率 需向保監局解釋

證監會在今年11月就投保連推出新審批規則，保監局昨日亦公布將2014年起與證監會合作評估投資險產品的程序正規化，產品通過保監局後，可交證監會審批。保監局將監管投連險的保險費用，就以市場定期壽險費率加上精算，公布保險參考費用費率，若投連險的保險費用擬定高於參考費率，需向保監局解釋。新指引亦要求保險公司，就高額人壽保障的投連險提供額外資料披露，如列出保險費用說明，以增加透明度。