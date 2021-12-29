業界：提供新選擇 未必可取代傳統投連險

PLP成本不穩定 相對不靈活

倫沛然提醒，PLP在投資失利時，保險成本會愈貴，當戶口價值不足夠繳付保險成本及平台費，客戶又不願額外追繳保費，PLP保單將會失去所有價值。另外，定期壽險可逐年購買，PLP提早退保會有費用，相對不靈活。不過，PLP保單利益說明文件亦較以往清晰及透明，可避免了以往投連險收費模糊不清。

年輕客群供款能力有限

有保險經紀表示，不少購買傳統投連險的客戶，視之為投資平台多於保險產品。PLP針對年輕客戶，每月保費供款有限，保險費會較多佔原本可用於投資的金額，但有能力做大額供款投連險的客戶，不少已有儲蓄保險，認為PLP客群或相對有限。保聯行政總監劉佩玲認為不同年齡客戶有不同風險承受能力，PLP為客戶提供新選擇，未必會取代傳統產品。