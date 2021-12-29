港11月出口勝預期 按年升25%

按年比較，11月輸往亞洲的整體出口貨值上升25.7%，尤其是台灣（升63%）、印度（升48.3%）。輸往內地的整體出口貨值亦上升24.1%。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國（升32.2%）。

出口亞洲整體貨值升26% 台灣印度升最勁

11月，大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（升30.2%）。進口方面，大部分主要貨品類別的進口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（升21.2%）。

政府發言人表示，首11個月合計，商品貿易總額達92,584億元，較2018年同期的高位超出13.6%。

展望未來，環球經濟持續復蘇應會在短期內繼續支持香港的出口表現。然而，近期Omicron變種病毒在多地快速傳播帶來的威脅，加上供應瓶頸引致的干擾，可能會拖慢環球經濟增長。政府會密切留意相關情况。