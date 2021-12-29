新加坡租金創6年新高

疫情下外勞短缺 致地盤施工延誤

新冠疫情令新加坡的外勞短缺，導致建築地盤施工延誤，促使部分準備置業的潛在買家轉為租住單位。在遙距工作的背景下，部分年輕的新加坡人希望有更多空間，因而搬出家門。疫情期間多了新加坡人由外國歸來，他們收回出租的單位自住，也令可供出租的單位減少。

新加坡金融管理局本月公布的金融穩定報告表示，由於住宅空置率下降，2021年頭9個月的住宅租金上漲7.1%，若空置率進一步下降，可能引發租金繼續飈升。新加坡政府早前針對投資者和外國人，實施一攬子措施為樓市降溫。這些措施包括提高額外買方印花稅率（ABSD）、收緊總債務償還率（TDSR）門檻等，令外國人在新加坡置業的成本上升，並導致更多外國人轉向租賃市場。

（綜合報道）

[國際金融]