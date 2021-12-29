張兆聰：內房有勢 旭輝售樓超標

今年港股表現慘不忍睹，繼2019年及2020年連續兩年跑輸標普500指數達20個百分點後，今年差距更擴闊至40個百分點。不少行業崩盤式下跌，甚至可以說被「團滅」，如內房股、教育股等。近期直播帶貨網紅薇婭被指逃稅，微博、抖音號、淘寶直播間、快手、小紅書等平台帳號相繼被封，事件後，嗶哩嗶哩（9626）和快手（1024）都明顯捱沽，因為無論短視頻還是中長視頻，最終貨幣化都是廣告和電商，而沒有了直播網紅帶流量，很難從三大傳統電商巨頭手上搶生意，整個投資邏輯都出現了重大變數。

但也有一些企業努力轉型，例如新東方在線（1797）就嘗試直播帶貨農產品，「補習教父」俞敏洪昨晚已粉墨登場。能否成功暫不重要，投資者願意炒作便可以了。

新東方轉型試直播帶貨 冀炒作

近期回勇的股份，不少也來自今年跌幅慘烈的行業，例如近5日升幅較大的股份，多來自內房、物管、生物製藥B股、濠賭、建材、教育等板塊。

在上述幾個行業中，內房和物管是較有機會明年炒落後的。宏觀上，中央調控放寬，加大按揭貸款供給，地方政府也可以放鬆一些限制措施，而恒大（3333）復工進度理想，背後一定是有中央技持。整個行業經過近月銷售崩盤式下跌、民眾購房信心跌至冰點後，料2022年上半年會步入一個溫和復蘇期，合約銷售有望按月計逐步回升。

行業明年或復蘇 旭輝有基本面支持

內房股中，民營房企龍頭是龍湖（0960），中小型的旭輝（0884）近期走勢佳，14天RSI達到57.8，MACD處正數水平，別說在內房股，就算在港股中亦屬強勢（只有不足20％股份的14天RSI更高）。旭輝的強勢有基本因素支持，當各大民營內房銷售暴跌、全年銷售目標無法達成，旭輝卻已提前達成全年2300億元人民幣年度回款目標。首11月累計合同銷售金額約人民幣2257.5億元，同比增長約12.86%，遠勝百強房企平均的下降34.1％。

張兆聰

[數據尋寶]