利達基金經理及合伙人黃耀宗：疫後復蘇 看好歐美澳洲股市

利達基金經理及合伙人黃耀宗表示，市場較關心疫情及環球供應鏈問題，會否令明年經濟再度陷入困境。惟他表示，對明年供應鏈恢復充滿信心，在剛過去的業績期可見，不少企業皆預期，明年第一季供應鏈將會回復正常，再加上環球接種疫苗人士增加、出現重症減少，有助降低醫療負荷。當國家不再實施封城政策，經濟將會持續轉好。他又認為，踏入2022年相信人們已經適應與病毒共存，會進一步加快經濟復蘇步伐。

明年環球供應鏈料可恢復

投資配置方面，明年會將八成投資於成熟市場，兩成會投資於中港股，成熟市場包括美股、歐洲及澳洲。黃耀宗解釋，疫苗推出加強劑下，供應鏈拖累形成的通脹憂慮會逐漸見頂回落；儘管美聯儲局表明會加息，但預期上半年僅加息0.5厘，故對企業經營較有利。經濟合作與發展組織（OECD）預計，美國今年國民生產總值（GDP）為5.6%，明年則放緩至3.7%。雖然增長放緩，但在流動性充足的情况下，相信股市仍有力再創新高。選股上，會揀選中小型股及增長股，如Alphabet（美：GOOG）、HP（美：HPQ）、Intuitive Surgical（美：ISRG）、Nutrien（美：NTR）。

歐洲ESG發展領先全球

他又看好歐洲及澳洲股市，現時歐洲疫情反覆，但只要醫療體系沒出問題，歐洲經濟會正常化及緩慢復蘇。長久以來，歐洲在新能源、綠色經濟發展都領先全球，新能源升級亦比其他國家先進，在市場更關注環境、社會及治理（ESG）的情况下，預期相關投資產品會有更多資金流入，帶動股市上升。

此外，歐元貶值及經濟周期性復蘇，預料可惠及歐洲市場。至於澳洲市場有較多上游資源行業，預料可受惠新能源大趨勢需求增加，加上澳洲股市的投資產品及板塊愈趨多元化，相信金融機構或會重估澳洲市場，整體投資市場表現將正常化，即波動將會增大，而回報將與過去平均水平相近。

港股在過去1個月於23,000點水平反覆上落，月內曾低見22,665點，利達基金經理及合伙人凌卓榮表示，今年港股受內地收緊監管政策影響下而持續波動，但相信最壞的時間正逐漸過去，加上金融及貨幣政策工具持續出台，包括12月中宣布降準及下調1年期借款市場報價利率 （LPR）等，相信A股有望重現升浪。

過去一年港股與內地A股的相關度持續上升，因為不少內地企業在港上市，上述國家政策及環球經濟轉好，相信港股將會在明年見底回升，預期上半年恒指有力上升至25,500點水平。他續稱，現時估值並不吸引，惟恒生指數貼近12年上升軌，中，短線技術走勢值博率不俗，建議投資者可逐步增持中港股。

領展受惠新冠疫情改善

凌卓榮看好領展（0823），因為香港已習慣新冠病毒疫情帶來的的影響，而且相信中港通關在望 ，租務反應會更為理想，預期領展已見底回升。此外，公司在過去幾年不斷併購，如買入3個澳洲物業，在疫情影響減少的情况下，相信公司股價會增添上升動力。另又看好百度（9988）、贛鋒鋰業（1772）等。

其他投資主題方面，ESG仍是大勢所趨，過去一年，ESG主題相關產品吸引不少資金流入，表現跑贏基準指數如恒指、MSCI新興市場及MSCI世界指數的ESG相關指數；反映資金喜好的ESG ETF淨資金流入也顯著增加，今年初至12月初，ESG ETF的淨資金流入增長逾5倍。在過去市場經歷震盪時，資金偏向流入ESG相關主題的產品，因此，具ESG元素的產品，其穩定性及抗跌力方面亦較佳，是長遠投資的不二選擇。

黃清瑤 明報記者

[黃清瑤 基金特區]