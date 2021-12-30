大灣區GBA專題：港元做按揭 可免匯率風險

中港置業 雜費大不同

不過，港人於大灣區置業需留意買賣一二手物業的雜費收費與香港置業有所不同。大灣區一手物業開支主要有契稅、房屋維修基金及印花稅。首次置業的買家，購買90平方米以下物業須繳付樓價1%契稅，90平方米以上契稅為1.5%；若購買第二套90平方米以上物業，契稅為2%；擁有第三套或更多物業，契稅統一為3%。至於印花稅則為樓價的0.05%。

此外，部分物業亦按需要徵收房屋維修基金，當基金資金不足時，會按照住宅面積的比例向住戶籌集；樓高4至7層的物業徵費為每平方米50元（人民幣，下同）； 8至12層的物業的徵費為每平方米70元；12層以上的徵費為每平方米85元。增值稅方面，如賣方持有物業少於兩年，稅費為樓價的5.3%；若持有兩年以上，普通住宅（即建築面積小於120平方米，容積率一般在1.0以上，及實際成交價低於市價的1.2倍以下）免收稅費。

[活在灣區]