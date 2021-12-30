律師仍負責查契 角色大致不變

區毓麟稱，銀行不會取代律師的職責，買家律師會繼續進行盡職審查，包括確認是否有押記等影響會成交，銀行在收到律師行確認書後，才會進行成交，買家在成交時也會實地確認樓宇情况，在雙方律師確認完成交易後，才將銀行本票交予賣家，因此不會減少各方的保障。

雙方律師確認完成交易 銀行本票才交賣家

日後交易款項不會再先存入律師樓銀行帳戶，香港律師會會長陳澤銘強調，一直以來律師行不會透過暫管物業交易金額賺取利息以增加收入。會方關注替代付款機制方案能否確保各持份者，尤其是客戶的權益繼續得到保障，而非律師行收入會否因而受影響。

就如何進一步完善樓宇交易程序，陳澤銘表示，律師會一直積極配合金管局和銀行公會研究改善方案，包括釐清新方案下各方的權責，以確保各持份者尤其是客戶的權益繼續得到保障。

此外，會方亦不斷優化對律師行的監督工作，並已成立了督導委員會，整體審視如何保持律師的最高專業水平及操守，當中包括研究相關措施，以確保律師及其僱員在進行樓宇交易業務時，維持良好的行為操守。