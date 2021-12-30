科指新低收市 港股成交不足630億

昨日主板成交僅629億元，按日減少36%，亦是逾兩年以來最低成交的全日市。期指結算前夕，截至昨晚約10時，恒指即月夜期報23,101點，高水14點。

國指昨跌95點或1.17%，報8098點。美團（3690）跌3.31%，阿里巴巴（9988）跌2.56%，騰訊（0700）及小米（1810）均跌逾1%。舜宇光學（2382）升1.64%，是升幅最大藍籌；海底撈（6862）跌5.66%，是跌幅最大藍籌。

跌幅最大的科指成分股是微盟（2013），見52周低，收報6.8元，跌8.11%。快手（1024）跌5.5%，京東健康（6618）及平安好醫生（1833）均跌逾3%，前者創上市新低。另外明源雲（0909）及閱文（0772）亦破底。

分析：恒指明年底目標31000點

FSMOne（香港）投資組合管理及研究部總監沈家麟表示，自指數改革以來，恒指的新經濟板塊佔比正顯著提高，並且帶動估值向上重估，但受今年眾多負面因素影響，港股市帳率反而破淨，歷史上，於此估值水平買入並持有港股，投資回報可觀，若「ATM」未來盈利增速符合預期，其市盈率便能修復，繼而帶動整體港股表現。以12.5倍合理市盈率計算，恒指於明年底目標價31,000點，2023年底前則為35,000點水平。