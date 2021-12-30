中資佔集資額逾八成 商湯下限定價 上海國際逾9億元力撐 暗盤個別發展

明報記者 陳麗歡

商湯昨日公布，今次公開發售獲約3.6萬人認購，超購逾四倍，至於國際配售則超購約1.5倍，商湯以每股3.85元定價，屬招股價範圍下限，集資淨額55.5億元。

據富途及輝立暗盤，商湯收市價分別微跌1%及0.5%，不計手續費， 一手1000股帳面分別蝕40元及20元。至於在耀才暗盤收市則微升1.3%，帳面賺50元。同日掛牌醫藥股聖諾醫藥（2257）在富途暗盤同樣受挫，微跌1.1%，不計手續費， 一手50股帳面蝕37.5元，在耀才及輝立暗盤則微升1%及0.1%，帳面分別賺32.5元和2.5元。

泉峰暗盤價飈升 最多賺755元

至於另一隻新股，內地電動工具及戶外動力設備製造商泉峰控股（2285）暗盤價飈升， 當中以富途暗盤升幅最大，較招股價43.6元升17.3%，收報51.15元，不計手續費，一手100股帳面賺755元，在耀才收報50.8元，升16.5%，帳面賺720元，在輝立暗盤收報50.25元，升15.3%，帳面賺665元。

據集團公告，今次商湯招股，有1.58萬人申請認購一手，一手中籤率為60%，認購兩手可穩獲一手。乙組則有54人認購，其中有兩人認購2000萬股，是今次公開發售中最大手投資，各獲派600萬股，以輝立暗盤價計，兩人帳面各蝕約12萬元。

值得留意的是，上次招股突遭美國財政部宣布制裁的商湯，今次招股獲中資「力撐」，基礎投資者中混合所有制改革基金、徐匯資本及國盛海外等都屬國資委旗下投資機構，撇除科技園及希瑪眼科（3309），其餘8名均屬中資投資者，共佔今次發售股份的67.54%。另據昨日的分配公告，上海國際「加碼」認購商湯約2.36億股，佔今次發售股份的15.73%，另配售部分其他承配人如中金、中國信達、光大財務等亦屬中資公司，意味單計中資認購股份已佔逾八成。

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