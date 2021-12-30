消息：滴滴委3投行 料最快明年上半年港掛牌

滴滴於12月初曾表示，將開始籌備從紐交所退市，轉而尋求在香港上市。路透社昨日報道，滴滴在美國上市6個月後已開始籌備相關計劃，現時目標是在明年4月底前向港交所（0388）提交上市申請，6月前在香港上市。高盛未予置評，招銀國際、建銀國際以及滴滴未立即回應路透的置評請求。

高盛不評論 招銀建銀滴滴未回應

與一般以公開發售形式上市不同，企業以介紹形式上市將不涉發行新股和集資，主要是透過安排部分現有股東將股份轉移來港交易上市。報道引述消息人士說，以介紹形式在港上市，令滴滴可透過要求持有其美國預託證券（ADR）的投資者，逐步將他們的持股轉移到港交所，從而免卻在美私有化的高昂成本。

滴滴在今年6月30日在美國掛牌，不久後內地網信辦即滴滴展開網絡安全審查，拖累公司股價大挫。

日前《金融時報》報道，滴滴已暫時禁止現任和前任員工出售公司股票，直至滴滴成功回港上市。

[新股]