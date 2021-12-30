安永：未來ESG投資高碳排行業節能
文章日期：2021年12月30日
【明報專訊】安永公布首份大中華區環境、社會及治理（ESG）報告，安永大中華區金融服務氣候變化與可持續發展合伙人李菁表示，未來中國及香港資本市場關注的ESG投資重點是其創新產品，包括高碳排放行業的節能轉型，當中需要投入大量資金以協助企業轉型，尤其是八大須控制排放行業；另一關注重點是保護生物多樣性等其他ESG主題的綠色債券、貸款及保險等。
她續稱，不同綠色產品及工具如綠色基金、信託均可有助中國達至2030年碳達峰及2060年碳中和的「雙碳」目標，發揮重要作用。
報告指出，安永分別於去年及今年在全球實現了碳中和及負碳排放目標，推進自身「去碳化」進程，並承諾2025年將碳排放減少四成，以達致淨零目標。至於為客戶提供ESG方面的專業服務，安永稱會為客戶制定ESG發展戰略，識別、管理和預防ESG風險，展開氣候變化情景分析和壓力測試，並構建ESG資料收集系統及完善披露相關資訊，期望借助大數據、人工智能等前瞻技術和工具，協助客戶實踐「雙碳」目標。
冀用大數據AI助客戶達「雙碳」目標
此外，安永中國主席、大中華區首席執行官及全球管理委員會成員陳凱表示，碳中和會為金融機構帶來不少機會，因金融機構有提供「融通」的重要功能，隨着更多企業自身需要向「雙碳」目標邁進，預計未來會有更多機會讓金融機構發揮有關功能。
他又指，中國正不斷推出許多有關ESG政策，亦將有利金融機構在ESG方面的發展。