馬斯克弟：兄為商業奇才 卻乏同情心
文章日期：2021年12月30日
【明報專訊】特斯拉（Tesla，美：TSLA）及SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）除經營全球兩家最具開創精神的企業，最近更獲選為《時代》雜誌年度風雲人物，其營商天賦毋庸置喙。不過CNBC報道，馬斯克的弟弟兼長期商業伙伴Kimbal Musk接受《時代》雜誌訪問時形容，哥哥雖是商業奇才，但缺乏同情心。
特斯拉和SpaceX在2000年代初成立之際，失敗的可能性大於成功。截至周一，特斯拉的市值達1.1萬億美元，而SpaceX近期的估值亦突破1000億美元，使馬斯克的財富增至2740億美元，鞏固其作為全球首富的地位。不過他的情緒與一般人頗為不同。2015年撰寫馬斯克傳記的作家Ashlee Vance曾形容，馬斯克擁有「最奇怪的同情心」，他沒有太多的人際間同情心，卻對人類命運有很大的使命感，為此致力開創改變人類未來的技術。
監管文件顯示，馬斯克已行使最後一批在明年8月到期的特斯拉股票期權。自上月初以來，馬斯克已行使超過2280萬份股票期權。受馬斯克已完成與期權相關的股票出售計劃刺激，特斯拉早段股價上漲。
馬斯克行使最後一批Tesla期權
這些期權交易，使馬斯克持有的特斯拉股份，由約1.7億股增至超過1.77億股。文件顯示，馬斯克周二再出售93.4萬股特斯拉，套現10.2億美元。據估計，馬斯克再出售約100萬股，就達到沽貨10%（不計行使期權），即1700萬股目標。馬斯克過去幾周沽貨套現超過160億美元，他估計今年將要繳稅逾110億美元。
特斯拉的經營仍將面臨更多挑戰。瑞典電池製造商Northvolt公布，其位於Skelleftea的工廠已生產第一塊鋰離子電池，試圖與特斯拉電池業務競爭。