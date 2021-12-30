日麥當勞調動3架747 料除夕解「薯條荒」
文章日期：2021年12月30日
【明報專訊】供應鏈持續緊張，麥當勞（美：MCD）日本公司調動3架波音747運載薯仔赴日緩解「薯條荒」。美國貨運代理Flexport行政總裁彼得森（Ryan Peterson）表示，剛簽約提供此項貨運服務，協助處理薯條短缺的問題。麥當勞日本公司此前預計，「薯條荒」可望於除夕前解決。由於加拿大溫哥華港口受洪災影響，加上新冠疫情妨礙薯仔的運送，麥當勞日本公司由本月24日開始只提供細薯條，暫停售賣中薯條和大薯條。
除日本的麥當勞以外，部分餐廳也受到供應鏈緊張的影響。美國紐約的著名漢堡餐廳JG Melon上周表示，因供應鏈問題，暫停銷售炸薯片產品。台灣地區的MOS Burger亦稱，由於國際海運延誤，部分薯條組合的商品暫停販售。
此外，蘋果（美：AAPL）的調查顯示，鴻海（台：2317）旗下富士康位於印度南部的iPhone組裝廠勞工生活條件不合標準，蘋果公司已將該廠列入觀察名單。該廠早前爆發大規模食物中毒，引發員工抗議，揭露了工廠附近的員工宿舍居住條件惡劣。
蘋果：富士康印度廠列觀察名單
蘋果公司發言人稱，近期對富士康廠房的食品安全及住宿條件出現疑慮後，已派獨立稽查人員前往當地了解情况，並發現一些偏遠員工宿舍和食堂，未符合蘋果要求，正跟供應商合作，以確保盡快完成整改。