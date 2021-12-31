滴滴上季淨虧損逾300億人民幣

阿里張勇辭任滴滴董事

滴滴股價周三收跌8.2%，昨天早段微升1%。季內，由於滴滴有多款Apps被指違規而遭下架，公司收入錄426.75億元，按年跌1.7%。若以業務劃分，中國出行業務貢獻390.09億元，按年跌5.1%；經調整稅息折舊及攤銷前虧損為2900萬元，雖然由盈轉虧，但已是蝕錢最少的業務。國際業務收入按年大增92.4%至9.66億元，不過仍要虧損17.89億元。

滴滴上季錄巨額虧損的主要原因之一，是受到對社區團購業務「橙心優選」的投資公允價值變動影響，使公司上季錄得208億元的淨投資虧損。

陷入監管風波的滴滴，本月初已宣布展開從美國退市的工作，同時準備回流香港掛牌。路透社日前引述消息稱，滴滴計劃以介紹形式來港上市，並已委聘高盛、招銀國際及建銀國際負責安排上市工作，預期最快明年上半年在港掛牌。早前亦有指，滴滴美股將在港股上市後才除牌，讓投資者無縫銜接。

滴滴今年6月底赴美掛牌，隨即陷入監管風暴；直至本月初公布退市決定，上市歷時僅156天，刷新中概股最快宣布退市紀錄。