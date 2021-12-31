貸款需求不足 部分內銀提早「開門紅」

落實全年普惠貸款任務再增10%

據報，部分國有大行11月已將該行全年普惠貸款任務在原有基礎上再增10%，並分散到各分行落實。除了信貸方面，金融市場也受到「資產荒」影響。例如近日10年國債利率逼近年內新低、城投債信用利差接近歷史最低水平，甚至銀行票據轉貼利率一度接近零。

報道引述業內人士表示，通過適度放寬經營貸標準、加大普惠貸款投放力度，商業銀行完成今年普惠貸款任務難度不大；但商業銀行明年首季「開門紅」也將面臨不小的壓力。在跨周期調整下，如何尋找安全的信貸資產，將繼續考驗各大銀行。

業內人士：已轉向爭奪「專精特新」

調查亦發現，有銀行為完成普惠貸款任務，以各種名目推出了極有針對性的信貸產品，同時降低標準和門檻，使本來被銀行風控體系排除在外的客戶滿足放貸要求。另有銀行業內人士指出，普惠客戶的爭奪目標已經轉向「專精特新」，「現在都在做專精特新，包括『小巨人』企業，以及製造業企業。各級政府部門有專精特新企業名錄。」