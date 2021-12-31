周焯華生意伙伴 鄭丁港悉售時代環球

完成交易後，鄭丁港不再持有時代環球任何股份。每股作價0.072元，與時代環球停牌前收市價一樣。

蔡潤初接貨 持股近七成或需提全購

蔡潤初原本在時代環球持股達34.79%，因為今次交易，他的持股將增至69.48%，按例要提出全面收購。資料顯示，鄭丁港是於2019年9月底起入股時代環球，連同參與其後的供股，他前後出資最少8836.74萬元購入該集團逾3.46億股，因此今次他只以2733.72萬元悉售股權，估計或會錄得虧損。現時時代環球主要從事物業管理及酒店業務。

鄭丁港與仍在澳門覊押中的貴賓廳集團太陽城創辦人，人稱「洗米華」的周焯華為多年生意伙伴。在周焯華今年11月被覊押前，鄭丁港已先行於今年9月出資約1.43億元，接手周焯華手上的太陽國際手上62.82%股權，並易名帝國金融。鄭丁港是次售股套現，更為繼周焯華的助手兼伙伴，即太陽城集團執行董事盧衍溢在聖誕節前兩天出售中盈盛達融資擔保（1543）7.68%股權，套現約7200萬元後，另一名與周焯華有密切關係的生意伙伴沽售上市公司股權。