葉創成：看好龍頭A股 買華夏A50 ETF

在《大決戰》一劇中，筆者印象深刻的是第34集，背景是1948年第四季在淮海戰役有兵敗迹象之際，當時中國國民黨領導人蔣介石引用唐朝詩人杜牧作品《江南春》的名句「南朝四百八十寺，多少樓台煙雨中」，感嘆時代即將出現更替。在筆者看來，去年第二季至今年上半年因為市場資金充裕而被炒高至估值偏高的數以百隻內房、醫療及教育股，在今年下半年資金退潮及移除「三座大山」的新政下，其估值及股價也消失於煙雨中。

移除「三座大山」中長線利整體A股

在住房、醫療及教育等「三座大山」中，筆者持有的內房股及教育股寥寥可數，至於近年一直重倉的醫療股，個別股份經歷了去年至今年上半年股價數以倍計升幅後，今年下半年亦錄得頗大跌幅，即使如此，筆者對它們的前景仍具信心，未有減持。筆者認為，內地若能成功移除「三座大山」，居民便有更好的生活保障，此舉可望促進消費增長，而且「房住不炒」亦有利資金由樓市流入A股，支持資本市場孕育更多具創新力的科技及高端製造業股，中長線有利A股。

追蹤MSCI A50互聯互通指數 管理費0.3%

正如本月3日在本欄發表「揸翔龍基金曲線投資優質A股」一文所述，筆者暫難以看懂A股上市公司年報及公告作投資，因此傾向以基金投資A股，當時推介的翔龍基金（0820）至今價格亦錄得升幅，今日則介紹以追蹤MSCI A50互聯互通指數之表現為投資目標、每年管理費僅0.3%的華夏A50 ETF。截至上月底，MSCI中國A50互聯互通指數前五大行業分別是金融、工業、日常消費品、信息技術及醫療保健，佔比分別達18.21%、17.03%、16.89%、14.64%及10.61%；五大持股則包括寧德時代（深：300750）、貴州茅台（滬：600519）、隆基股份（滬：601012）、招商銀行（滬：600036）及立訊精密（深：002475）（見表）。

五大持股包括新能源高端製造龍頭股

筆者認為，寧德時代、隆基股份及立訊精密等內地新能源及高端製造業龍頭公司，代表着中國經濟未來向科技驅動、消費驅動轉型的方向。當中，《Money Monday》封面故事受訪者近年已多次推介寧德時代，本欄便不再重複；至於隆基股份是內地太陽能龍頭股，產銷單晶硅片、發電設備及太陽能電站系統等涵蓋上中下游的產品，總部位於陝西省西安市，市值達4000多億元人民幣；而立訊精密則是內地消費電子產品零件供應商，生產基地位於廣東省東莞市，近年已打入蘋果公司供應鏈。

[葉創成 創富倉]