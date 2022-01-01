恒指全年挫14% 10年最差 李寧漲六成最佳藍籌 阿里母子掉榜尾

明報記者 歐陽偉昉

國指收報8236點，全年下跌23.3%。科指收報5670點，全年下跌32.7%。2021年初，大量北水湧入科技股，帶動科指在2月中升至11,001點的歷史新高，恒指亦推高至31,183點的全年高位，不過隨後因為美國國債收益率急升，拖累高估值科技股開始回落。

科指2月曾突破11000點 內地加強監管後急挫

李寧（2331）去年受惠消費者因「新疆棉」事件抵制外國品牌，上升60.13%，為表現最佳藍籌；受惠自動駕駛主題的舜宇光學（2382），全年升45.32%，為表現最佳科指成分股。

去年4月市監總局就阿里巴巴（9988）反壟斷競爭開罰，及後監管擴展到網絡安全、個人數據、未成年人遊戲時間等，科技股在第三季盈利增長放緩，進一步加深市場對科技股盈利增長能力的憂慮。前年受惠疫情的阿里健康（0241）去年急挫七成，為表現最差的藍籌股，阿里巴巴亦跌48.88%。

另外，教育股受政策影響崩跌，內地在7月底推出要求中小學補習機構需改以非牟利形式經營，令相關行業的營利模式消失，新東方（9901）全年下跌88.32%。內地去年初針對房地產公司落實「三條紅線」政策，限制高槓桿房企增加負債，令中國恒大（3333）第三季起流動性問題越趨嚴重，美元債最終違約，多家內房亦出現債務問題，恒大全年跌89.2%。

分析：恒指年初或藉績差下試22000點

對於港股今年年初走勢，駿達資產管理投資策略總監熊麗萍認為，內地對科技股監管不明朗因素尚在，例如近期有針對帶貨直播追繳稅務等，預計首季港股表現仍然一般，可能在公布2021年業績時，再藉績差為由下試去年22,000點的低位。不過，她認為主要監管政策已經公布，及後監管主要影響個別產品或公司。科技股下跌後，會有資金開始部署，但不會再如似往整個行業上升，而要選擇受影響較小的公司。

熊麗萍認為，投資者今年應慎選行業，新能源仍會是市場焦點，但需小心政策因素，例如政府為推廣環保，或限制相關產品的售價。此外，在美國加息預期下，匯控（0005）、中銀香港（2388）可隨港元拆息上升受惠。