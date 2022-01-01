監管風暴吹走中國科技富豪6240億身家

拼多多黃崢淨資產跌68.5%

指數顯示，首十名科企富豪中，有8名淨資產均按年錄得下跌，跌幅由18%至68.5%不等。當中電商公司拼多多創始人黃崢情况最慘烈，其財富按年縮水429億美元（約3337億港元）或68.5%，即個人總淨資產的三分之二，並跌至198億美元（約1540億港元），位列第五位。其次為小米（1810）董事長雷軍，其財富去年損失145億美元或14.5%，淨資產跌至168億美元，僅排名第七。另阿里巴巴（9988）創辦人馬雲財富亦減少約126億美元或24.9%，但仍成功搶佔第三名，淨資產錄380億美元。

字節跳動張一鳴財富反升78%

另一方面，內地短視頻平台「抖音」母企字節跳動去年擱置上市計劃，其創辦人張一鳴財富未有受股市波動影響，並成為今年罕有錄得財富增長的中國科技富豪；淨資產按年急增195億美元（約1517億港元）或78%，達445億美元（約3462億港元），僅次於中國科企首富、騰訊（0700）主席馬化騰的463億美元。至於網易創始人丁磊去年財富增加8億美元或2.8%，至313億美元。

其他焦點科企富豪方面，滴滴出行去年可謂處於內地監管風暴的風眼之一，其創辦人程維年內財富同樣大起大落，包括集團去年6月份赴美上市前，獲投資者搶購股權，推高集團估值至950億美元，程維持股價值隨之增至67億美元（約521億港元）。不過，自滴滴遭監管調查，及後宣布籌備由美國退市以來，股價已大跌逾六成，程氏淨資產亦大削至17億美元（約132億港元）。