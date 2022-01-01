NFT吸3190億流入 少數人主導
文章日期：2022年1月1日
【明報專訊】受虛擬貨幣價格帶動，NFT（非同質化代幣）成2021年投資新貴。區塊鏈數據分析公司Chainalysis透過統計製造NFT的合約得出，截至2021年12月15日，NFT去年共吸引409億美元（約3190.2億港元）流入。由於NFT主要透過以太坊（Ethereum）發行，若計及由Solana等其他區塊鏈上鑄造的NFT，總市值將超過前述數字。相比起傳統藝術品，據瑞銀及Art Basel在2020年數據，全球藝術品市場價值約501億美元（約3907.8億港元）。
約9%錢包持有總市值八成NFT
Chainalysis發現，NFT為虛幣世界吸來不少散戶投資者，涉資1萬美元以下小額交易佔市場75%。但NFT和虛幣市况相似，兩者也由少數大額投資者主導。資料顯示，2021年2月下旬至11月，有36萬名NFT擁有者共持有270萬個NFT，意味人均持有7.5個NFT。Chainalysis指出，當中約9%（即3.24萬個錢包）合共持有總市值八成的NFT（見圖）。
英國《金融時報》（FT）報道，研究機構Messari分析師Mason Nystrom稱，於2021年間NFT從一個10億美元以下的市場，躍進成數十億美元的行業。投資者紛紛入手符合自己「數碼身分」的NFT。Mason Nystrom認為，NFT核心價值仍在於排他性，部分昂貴收藏品會為買家提供私人會面機會。
總部位於德國的Weng Fine Art首席執行官Rüdiger K Weng表示，NFT市場有如傳統藝術界，在公共平台上買賣NFT時，抬價則吸引投資者對該作品的興趣。然而鑄造或購買NFT涉及一定費用，Rüdiger K Weng認為對NFT而言，成本僅是一小部分。