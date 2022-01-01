Tesla因安全隱患 美召回逾47.5萬輛

召回量逼2020年全球銷量

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）公布，特斯拉由於後視鏡頭及前引擎蓋問題，分別召回35.63萬輛Model 3，出產年份介乎2017年至2020年；以及11.9萬輛Model S，出產年份介乎2014年至2021年。

翻查資料，特斯拉2020年全球銷售量50萬輛汽車，是次召回數量幾近前一年全球總交付量。

內地召回20萬輛Model S和Model 3

另國家市監局指出，特斯拉的北京和上海分公司以存在安全隱患為由，召回共19.97萬輛Model S和Model 3。資料顯示，遭召回的車輛涉及前備箱鎖閂與鎖扣的對齊位置稍微偏後的情况，有機會增加發生碰撞事故的風險，存在安全隱患。

特斯拉即日起召回以下車輛，當中包括1.97萬輛進口Model S，生產日期介乎2015年1月21日至2020年11月18日；3.58萬輛進口Model 3，生產日期介乎2018年10月4日至2019年11月20日；以及14.42萬輛國產Model 3，生產日期介乎2019年10月14日至2020年12月27日。

事實上，特斯拉於2021年12月初才召回2.16萬輛國產Model Y，原因是前、後轉向節強度可能存在不符合設計要求。