Tesla因安全隱患 美召回逾47.5萬輛
文章日期：2022年1月1日
【明報專訊】電動車大廠特斯拉（Tesla）（美：TSLA）因安全隱患，日前在美召回逾47.5萬輛Model 3及Model S，數目緊貼公司2020年的全球銷售量50萬輛。另一邊廂，國家市監局昨亦公布，特斯拉召回約19.97萬輛國產及進口的Model S和Model 3。截至昨晚11時，特斯拉報1076美元，升0.5%。
召回量逼2020年全球銷量
美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）公布，特斯拉由於後視鏡頭及前引擎蓋問題，分別召回35.63萬輛Model 3，出產年份介乎2017年至2020年；以及11.9萬輛Model S，出產年份介乎2014年至2021年。
翻查資料，特斯拉2020年全球銷售量50萬輛汽車，是次召回數量幾近前一年全球總交付量。
內地召回20萬輛Model S和Model 3
另國家市監局指出，特斯拉的北京和上海分公司以存在安全隱患為由，召回共19.97萬輛Model S和Model 3。資料顯示，遭召回的車輛涉及前備箱鎖閂與鎖扣的對齊位置稍微偏後的情况，有機會增加發生碰撞事故的風險，存在安全隱患。
特斯拉即日起召回以下車輛，當中包括1.97萬輛進口Model S，生產日期介乎2015年1月21日至2020年11月18日；3.58萬輛進口Model 3，生產日期介乎2018年10月4日至2019年11月20日；以及14.42萬輛國產Model 3，生產日期介乎2019年10月14日至2020年12月27日。
事實上，特斯拉於2021年12月初才召回2.16萬輛國產Model Y，原因是前、後轉向節強度可能存在不符合設計要求。