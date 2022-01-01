疫情續牌夾擊 澳門賭業風光不再 業界料貴賓廳空間收窄 將加強非博彩項目

隨着澳門完成修法諮詢，包括瑞銀及花旗發表報告，均預期經修訂的澳門《博彩法》有望在今年初或第一季落實草稿，甚至在今年第二季啟動競投程序。大和則估計，澳門當局有望趕在賭牌到期前，於今年上半年推動修法（見表）。

大行料上半年落實續牌

蘇樹輝：未聽聞任何訊息

澳門博彩（0880）副主席兼行政總裁蘇樹輝接受本報記者訪問時表示：「澳門政府就《博彩法》修法完成諮詢並發表總結之後，雖然證券界預期，當地或會於今年上半年落實續牌的安排，但到目前為止，未有聽聞政府有任何訊息表示會招標。」無論如何，澳博已經就續牌問題做好準備。至於諮詢結果顯示，有意見反對博彩企業派息受到監管，他不諱言6家上市博企均對此表示關心，他們更認為有需要維持足夠派息。經過一段時間之後，他相信最終政府會做好發牌工作，讓業界繼續運作。

蘇樹輝更說，今年博彩業的發展，要視乎是否落實港澳通關，甚至乎香港與東南亞周邊國家能否通關而定。他說，「太陽城事件」發生之後，貴賓中介就算可繼續在澳門合法經營，市場空間會較之前細，並可能要更多轉往香港及東南亞市場開發客源，亦會繼續歡迎南下訪澳的內地客。只是業界不能夠再如過往般在內地做市務推廣，有需要調整給予客戶的優惠手法。

實德環球（0487）副主席馬浩文稱：「集團自2019年起，已停止貴賓博彩中介業務運作，只經營中場業務，因此就算修法後或『太陽城事件』後，均不會對集團的業務構成影響。」雖然在修法諮詢過程中，對衛星場經營無甚着墨，但是預料往後經營生態不變，加上經營者原本多為澳門本地人，相信業界可以繼續經營下去，更認為只要修法條文夠清晰，發牌過程將會運作順暢。

實德計劃推廣澳門文化旅遊

一般預期在修法後，會要求業界加大開發非博彩元素，他表示，集團已經早作部署，推出『OLA 澳優遊』折扣優惠平台，推廣澳門的特色食肆及手信消費及本地文化旅遊，參與推動內港區的經濟發展。