港人幣存款增至8687億 逾6年高

跨境貿易結算的人民幣匯款總額於2021年11月份為6066億元人民幣，同年10月份的數字為4987億元人民幣。

2021年11月份認可機構的存款總額升0.6%。其中港元存款微跌0.1%，外幣存款升1.4%。由年初截至11月底計，存款總額及港元存款分別升4.2%及2.2%。

港元貸存比率升至85.7%

11月份貸款與墊款總額沒明顯變動，由年初截至11月底計則升4.7%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）11月升0.2%，在香港境外使用的貸款跌0.5%。11月年率化貸款增長為負0.3%，年初至11月年率化增長為5.1%，金管局表示，10月底和11月底之間沒有顯著的IPO活動。

由於港元貸款升而港元存款跌，港元貸存比率由10月底的84.9%，升至11月底的85.7%。

住宅按揭方面，去年11月份新申請貸款個案有12,828宗，按月增加13.1%；新批出的按揭貸款額為514億港元，按月增4.8%，當中，涉及一手市場交易所批出的貸款增加13.1%，至140億元，而涉及二手市場交易所批出的貸款減少3.1%，至261億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則增加16.3%，至112億元。11月份新取用按揭貸款額較10月份增4.7%，至334億元。

11月份，以香港銀行同業拆息作為定價參考（Ｈ按）的新批按揭貸款所佔比例為97.5%，按月跌0.1個百分點；以最優惠貸款利率作為定價（Ｐ按）的新批按揭貸款所佔比例為0.9%，則升0.2個百分點。11月底未償還按揭貸款總額按月增0.7%，至17,199億元。按揭貸款拖欠比率維持於0.03%，經重組貸款比率維持於接近0%。