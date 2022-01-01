內地新能源車補貼2022年降三成

明年打後上牌車輛不予補貼

至於城市公交、道路客運、出租（含網約車）、環衛、城市物流配送、郵政快遞、民航機場以及黨政機關公務領域符合要求的車輛，補貼標準在2021年基礎上，會調降20%。

2020年4月下發的新能源汽車補貼通知已經明確提及在2020年、2021年及2022年補貼會每年分別遞減10%、20%及30%，因此不少內地消費者已提前買車，據乘聯會數據，11月新能源汽車零售達到37.8萬輛，按年大幅增長122.3%，市場滲透率達到20.8%。

根據計算，2022年補貼減少之後每架車的補貼金額大概是4300至5900元人民幣，大多數車企選擇在去年底保價促銷，並借助元旦、春節等節日開展營銷活動，以獲取最後一批客戶。

比如小鵬汽車（9868）就推出了保價政策，即2022年1月10日之前落單的話，依舊可以享受2021年的補貼額度，中間的差額由小鵬汽車來負擔。