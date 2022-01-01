恒大財富更改兌付方案

恒大財富於其網站發公告，表示原方案中僅兌付已到期投資產品，大多投資者反映不公平，故未來3個月採取新方案。據新方案，2021年12月至2022年2月間，恒大財富每月向每名投資者兌付本金8000元（人民幣．下同），本金剩額若低於2.4萬元，便以付清為止；兌付範圍涵蓋未到期的投資產品。不過，自2018年4月起擔任過恒大集團副總裁或以上職務，或恒大財富副總經理或以上者，包括其親屬，所持投資產品暫不兌付。

恒大財富指出，公司將經轉讓、拍賣、設立信託計劃、訴訟等途徑，加快資產變現，所得資金悉數用於兌付投資產品，亦會完善後續方案，將於今年3月下旬公布後續方案。中國恒大昨漲6%，收報1.59港元。

華南城配股 國企特區建發成大股東

另外，華南城（1668）昨開市前宣布，向深圳國企「特區建發」配股33.5億股，引入成單一最大股東，佔已發行股本約三成，每股作價0.57元，較上日收市價折讓17%，擬集資約19.1億港元，用於還債及一般用途。華南城發公告前夕，股價已偷步炒高逾6%；昨日再升5.8%，收報0.73港元。華南城亦會延遲派末期息，料最遲今年6月底派發。