標指全年升27% 11分類首皆升雙位數 共70次破頂歷來次多 分析：今年美股回報料遜去年

明報記者 歐陽偉昉

標指11個行業分類指數，歷來首次全數皆有雙位數升幅，表現最佳的能源業指數升47.7%，地產業指數升42.5%，科技行業指數升33.4%；表現「最差」的防守類公用股和必需消費品，分別升13.9%和15.5%。

納指前年急升四成後，去年亦升21.4%。即使去年開始回復常態，科企巨頭Alphabet（美：GOOG）、微軟（美：MSFT）和蘋果（美：AAPL）表現依然強勁，去年分別上升65.17%，51.21%和33.82%，為推動標指上升的主要動力。資產管理公司Janney Montgomery Scott首席投資策略師Mark Luschini表示，投資者認為它們的收入高速增長、擁有競爭護城河、資產負債表強勁，預期表現將繼續向好。即使今年該行看好周期性公司，但也不會放棄科技股。

分析：通脹季績高估值等因素 料影響1月效應

美股上周五以下跌作結，標指跌0.26%，收報4766點；納指跌0.61%，報15,644點；道指跌0.16%，報36,338點。新冠變種病毒Omicron在歐美病例急升，增加美股上月波幅。FBB Capital Parnter研究主管Mike Bailey稱，今年初美股面對通脹、第四季業績壓力增加和接近5年高位估值，影響傳統向好的1月效應。Leuthold Group首席投資策略師Jim Paulsen預期，今年美股整體會較波動，回報率不會如去年強勁。

ADR港股比例指數報23,337點，跌0.26%。雖然去年美股向好，但中概股則是災難的一年，反映中概股表現的納斯達克金龍中國指數，周五收報8893點，全年跌42.68%，為2008年以來最差表現，主要受內地加強科技等行業監管影響。例如中小學補習被禁止牟利經營，令教育股重傷，一起教育（美：YQ）跌達97.6%。

納斯達克金龍中國指數全年跌近43%

滴滴（美：DIDI）去年中在美上市後，即被網信辦以數據安全為由調查，半年股價累跌64.78%。此外，美國通過《外國公司問責法案》，中概股未來3年若未能遵守美國監管機構披露要求可被除牌，皆增加中概股前景的不明朗程度。