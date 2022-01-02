澳門賭收上月逾79億 按年升1.8%勝預期

全年12個月合計，澳門的賭收按年增加43.7%，達868.63億元，按年增加多達264.22億元。雖然去年全年賭收按年大升，但與政府原先預期的1300億元仍有距離。此前澳門政府展望2022年度的賭收，與2021年預期的水平一樣，隨着包括永利澳門（1128）等多家博彩企業陸續與龍頭賭廳集團或中介人割席，市場正觀望1月份中公布去年第四季度的貴賓廳數據會否大跌。另外，1月下旬博監局亦會公布最新獲審批的中介人名單，多家大型龍頭賭廳集團會否繼續名列榜上，業界正注視。

大除夕訪澳旅客重上4萬

澳門傳媒引述澳大博彩研究所所長馮家超稱，料農曆新年若沒有本地疫情爆發，日均旅客可重上3萬至4萬之間，全年賭收有望重見1000億至1200億元。

另外，澳門旅遊局表示，大除夕錄得42,341旅客人次訪澳，是2021年按單日入境旅客排名第二高，重上單日客量4萬人次水平，過去一星期日均旅客亦達30230人次，酒店入住率62.8%。