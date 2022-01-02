深圳去年二手樓交投逾4萬套 按年挫57%

深圳市官方平台數據統計顯示，2021年深圳二手住宅成交40,542套，下半年成交12,100套，佔不足30%。去年10月只成交1605套，為自2012年近10年新低。房產交易服務平台「吉屋」顯示，深圳二手樓價每平方米由2020年12月平均72,277元（人民幣‧下同），到2021年12月跌至68,092元，跌約5.79%。深圳中原地產統計數據顯示，深圳去年12月二手住宅成交1971套，按月跌10.9%。

許家印：恒大全國復工率達91.7%

此外，恒大繼續推動復工復產，根據內地的傳媒報道引述該集團主席許家印給予全體員工的新年致辭透露，恒大全國項目的復工率已達91.7%，第四季度已累計交樓超過5.3萬套。他更謂，只要齊心協力、永不放棄，恢復銷售及經營，便可還清各方面的債務。