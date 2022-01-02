RCEP增中國影響力 美謀印太佈局壓制

資料來源：Barron's、華爾街日報、國泰君安、德勤

諷刺的是，曾在特朗普政府參與中美貿易談判的貿易顧問肖恩（Kelly Ann Shaw）也認為，美國應重新加入《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定》（CPTPP，前身《跨太平洋伙伴關係協定》，TPP）以抗衡中國的影響力，儘管特朗普政府已在2017年退出TPP。肖恩認為，當年摧毀CPTPP前身TPP的政治環境已發生變化，而且印太佈局對美國國家安全和經濟尤其重要，以阻止中國在美國主導的亞太地區發揮影響力。

RCEP的談判於2012年啟動，但談判在大部分時間停滯不前，直至2017年美國退出TPP，而中國尋求深化東盟的供應鏈，使談判進程加快。印度於2019年底退出RCEP談判，也為該協議於2020年11月達成協議掃除障礙。

RCEP承諾取消亞太15個成員國之間的90%貿易關稅，減輕海關負擔，提升區內的貿易效率。它是中國第一個區域貿易協定，也是中國、日本和韓國3方的首個貿易協定，3國皆是美國產品出口主要對象。作為RCEP內最大的經濟體，以及每個RCEP成員國的最大或第二大貿易伙伴，中國將為區內制定未來標準和法規發揮巨大影響力。這正是引起美國憂慮的關鍵。較低的關稅和貿易便利，將有助於中國鎖定區域供應鏈，吸引新的外國投資，並透過加強交通、能源和通訊的連繫，推進「一帶一路」的倡議。

原產地規則深化東盟與中國供應鏈

RCEP生效後，美國的製造業，以至農業，在亞太區的競爭力將面臨下降。RCEP採用區域累積原則，產品原產地價值可在15個成員國之間累積，降低了優惠稅率的適用門檻。共同的RCEP原產地規則（common rules of origin）將鼓勵東盟國家使用中國零部件，令東盟國家與中國相關的供應鏈深化，使美方憂慮到其在亞太地區的外交及經濟影響力受損。

美國的貿易法專家認為，雖然美國與新加坡、澳洲和韓國簽訂了雙邊貿易協定，並與日本簽訂了小型貿易協定，但區域化的貿易趨勢，加上世界貿易組織（WTO）未能推進新的多邊規則，令中國在塑造亞太區，以至全球未來貿易規則方面具有優勢。

目前中國已申請加入CPTPP，風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）分析師表示，澳洲、加拿大和日本等美國盟友愈益將中國視為戰略威脅（strategic threat），可能會阻止中國的申請。倘若美國不再重新加入CPTPP，如何對抗中國日益增長的貿易和經濟影響力，將成美國政府的迫切問題。

近期致力加強印太戰略佈局的美國白宮，正考慮推動《印太數碼貿易協議》。不過，貿易法專家認為，這份只有11頁長的貿易協議草案缺乏野心，就像是美國退出TPP後的「安慰獎」。

美《印太經濟框架》細節欠奉

美方目前寄望拜登政府最近公布的《印太經濟框架》（Indo-Pacific Economic Framework）有實質的進展。美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）近期將該框架吹捧為一種「新型協議」，將比CPTPP「更強大」，但未提及有關時間表、框架內容或參與國家等細節。

美國的貿易法專家認為，若該框架將新的貿易規則，與商業協議及國家安全優先事項（如出口管制、供應鏈和5G通訊）結合起來將意義重大。不過當中存在很大的不確定性，尚未清楚拜登政府在餘下兩年任期，能實際取得多少進展，尤其是拜登政府須避免挑起工會等不滿。

拜登推行新貿易協議 工會或成阻礙

白宮目前主張的「以工人為中心」貿易政策，影響到美國與主要貿易伙伴之間的關係。這些衝突的本質，歸因於進步派民主黨人與工會，對拜登政府所擁有的影響力。根據AP Votecast的民調數據，在美國總統大選期間，約56%參加了工會的家庭，投票支持拜登，僅42%的工會家庭投票支持特朗普。任何貿易協定要通過民主黨控制的國會，必先考慮到勞工權利、環境等進步派的優先事項，這意味拜登政府若要推行新的貿易協議將困難重重。

[企業地球村]