RCEP促進中日經貿效益

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD，簡稱貿發會議）早前發表報告，預期日本將成為RCEP關稅減免措施最大受惠國。貿發會議預計，受惠於關稅下調，日本對RCEP成員國出口將較2019年新冠疫情爆發前增加5.5%，中國和韓國的出口也將從中受惠。

貿發會議料中日韓同受惠

貿發會議的報告預期，隨着RCEP取消了成員國約90%的商品關稅，RCEP國家的貿易規模將在2019年的2.3萬億美元基礎上，再增加420億美元（約3276億港元），增幅接近2%。其中250億美元的貿易額增長，來自成員國將與RCEP以外的國家貿易，轉移到RCEP的框架內進行。

貿發會議預計，日本的汽車零件、鋼鐵和化工產品等出口將會增加。RCEP成員國的貿易額增幅，預計48%來自日本，金額相當於200億美元（約1560億港元）。中國和韓國將會是RCEP的第二和第三大受惠國，預計將分別產生110億美元（約858億港元）和70億美元（約546億港元）的效益。

近年中國對RCEP其他成員國出口佔中國總出口比重不斷上升，由2009年約23%升至2020年的近28%（其中東盟佔15%、日本5%、澳洲2%）。貿發會議認為，即使新冠疫情持續，RCEP成員國之間貿易受影響相對較小，強調達成多邊貿易協定的積極作用。

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