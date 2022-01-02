薛偉傑：港產無添加調味粉 緊盯潮食風味

創辦人紀偉表示，靈感主要來自市面多家受歡迎的食肆的食物口味。原來他觀察到，很多香港人都喜歡吃「譚仔」（2217）的土匪雞翼、麥當勞的Shake Shake薯條，以及台式炸雞店的鹽酥雞，但市面又很難找到這些風味的調味粉，於是便決定研發。

又例如，麻辣口味近幾年入侵本地，但大多數都是以火鍋或湯粉麵形式出現，他便想到改用調味粉的形式，以方便市民加在餸菜上。

他強調，產品全部在香港製造，完全無使用味精和E字頭的添加劑。除了瑤柱粉用北海道瑤柱磨製之外，其他產品的主要成分都是植物香料。

該公司早前參加「香港冬日美食節」，由於現場禁止試食，只能讓參觀者聞一聞其產品，加上新品牌知名度較低，事前只預備了1500樽產品。不料反應比想像中好，賣出了98%，還有零售商提出合作。

該公司已開始和一些實體店商討上架，亦計劃在網購平台開店，其facebook專頁稍後將會公布。

明報記者 薛偉傑

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