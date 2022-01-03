2022的三個數碼營銷趨勢

每年新開始都會給媒體或講座主辦機構要我說說來年的營銷趨勢，我都笑說這好比新春賀年節目堪輿學家分析來年運程。憑一些觀察和經驗分享三個數碼營銷趨 勢，未必能夠讓公司運程趨吉避凶，但至少應該可以讓Marketers為來年營銷計劃作一點部署。

Social Commerce是E-Commerce的下一步

其實E-Commerce都說很多年了， 靠疫情推一把，大小商戶都開網店或是開拓了網上的銷售渠道。過去一年網上銷售算是走順了，但不少還是銷售歸銷售，營銷歸營銷。Social Commerce最大理念是將社交媒體與營銷部份結合商貿銷售部份。長遠社交媒體營銷不應只求CLS (Comment, Like, Share)，就算是KOL Influencer的營銷計劃也應該要結合商貿銷售。這個說來容易，但實際配套，整個用戶體驗和客戶流程，相信品牌和社交媒體平台還需要時間發展和整合。但作為Marketers，也不要只求等着看，以往營銷和銷售兩個部門，兩種職責的日子很快會轉變。Marketers也應當好好裝備數碼營銷新知識和數碼銷售的戰略。

建立社群是品牌的皇道

如果以為開了Facebook專頁，加上Instagram帳號就已經做好社交媒體，建立了社群，這絕對是錯誤的概念。香港很多品牌在應用Facebook和Instagram，還是以發佈商業內容為主，頂多是在留言跟粉絲作有限度的互動。更多的只是用作產品服務查詢的回應。要真正建立社交媒體社群，不少外國品牌有建立Facebook Group，有官方的，亦有民間的，也有半官方支持的。說得複雜，回到現實世界，大家思考一下Mirror鏡粉組織和他們的社交媒體帳號就大概明白一二。作為數碼營銷公司，我們都已處理不少營運Discord的要求，這個本來用作Gamers討論的社交媒體平台，搖身一變成為品牌經營社群的新熱點，值得各位Marketers留意。

短片熱潮品牌不可忽略

Tiktok風風雨雨後，仍然全球大熱，用戶數繼續激增。當大家以為Tiktok還只是一 堆用戶發佈的娛樂短片時，其實全球100大品牌有近半在過去一年已積極營運官方的Tiktok帳號，發佈或轉發短片。以往品牌社交媒體平台發佈的Video，不論長短都得高質高成本拍攝。現在短片製作更趨向不同目的，質量不同的方向。有時犧牲短片拍攝質素，更即時更貼地也可以是其中一種短片的內容方向。雖然香港用不了Tiktok，但短片熱這絕對是全球性的趨勢。Facebook可以發佈短片，Instagram有Stories有Reel，連YouTube都有Shorts，社交媒體平台看到趨勢已經準備就緒，品牌Marketers你的內容準備好沒有？

Bernie Wong

Social Stand創辦人

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

https://social-stand.com

bernie@social-stand.com

（Powered by WAW Creation）