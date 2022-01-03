內地掀監管風暴 去年新股集資額跌兩成
文章日期：2022年1月3日
【明報專訊】去年本港新股市場經歷由天堂掉進地獄的歷程，由去年初內地視頻平台快手（1024）招股獲熱捧，甚至以1.28萬億元打破凍資紀錄；但隨着內地監管機構出手打壓新經濟企業，並逐步觸及其他行業，投資者的反應亦跌至冰點，全年集資額按年跌近兩成至約3300億元，當中被寄予厚望的中概股回流佔近三成；惟有投行界人士認為，中概股回流情况依然不明朗，難寄望藉此支撐今年本港新股市場。
去年上市新股七成跌穿招股價
去年上半年新股市場熾熱，雖然2020年底螞蟻上市夭折，但當時市場並未受太大影響，多隻新經濟股備受追捧，帶動首季度新股集資額按年增逾8倍至1328億元，上半年集資額達2104億元，按年增近1.3倍。
不過踏入下半年，內地監管風暴愈演愈烈，當中對企業境外上市的數據安全問題，更直接令大量中資企業暫停上市，令10及11月新股集資大幅跌至約百億元。有投行界人士認為，中概股回流仍不明朗，例如滴滴傳出以介紹形式回港上市不涉集資，暫難寄望可撐起集資額。
此外，投資者失去熱情亦直接令新股表現大幅下滑，統計2021年96隻在主板掛牌上市新股，截至上周五（12月31日）有多達68隻已跌穿招股價，佔比達71%，連同3隻僅守招股價的新股，意味去年底仍保持在招股價以上的新股僅25隻，佔約26%，當中表現最佳的是集資不多的森松國際（2155）及環球新材（6616），至年底俱有兩倍升幅，但森松首日已升逾2.5倍，故其後實際升幅不多。上周才掛牌的商湯（0020）累計升四成，已是去年表現較佳的新股之一。
貝康醫療瀉逾七成 表現最差
去年跌幅最大的新股，則大部分是上半年掛牌，其中貝康醫療（2170）上市後累瀉超過七成，成為去年表現最差新股，而掛牌時間僅差數天、同獲投資者追捧的心通醫療（2160），雖然首日升54.3%，但至上周五已累計跌近七成，高低位計跌幅更驚人。