陳茂波：今年經濟有望保增長 SPAC可助金融業保優勢

冀創造更多新市場 增就業機會

陳茂波表示，疫情發展依然是2022年最大的不確定因素，雖然預期香港經濟在2022年繼續處於增長軌道上，但復蘇的廣度、深度和速度現時仍然充滿不確定。他表示，今年「打前鋒」的優勢產業要更領先；「打突圍」的新興產業要提速衝前；「穩守中場」的核心產業要推動升級轉型，務求創造更多新的市場，增加更多就業機會。

他提到，本月正式生效的特殊目的收購公司（SPAC）上市機制，以及優化在港第二上市制度，有助鞏固香港金融服務範疇優勢。他指港版SPAC制度讓投資者可在更前期階段鎖定資金的投資範圍，並在指定時間內，尋覓適合的投資項目，並透過僅限於專業投資者認購和買賣、訂立集資門檻（須至少達10億元），以至併購交易時的規定，在保障投資者、市場質素與市場吸引力之間適當平衡，擴闊企業在港上市融資的渠道，以及加強香港作為國際首選上市平台的競爭力。

優化第二上市制度 助吸納中概股回流

至於優化第二上市制度，將有助吸納更多從境外回流的中概股，主要對象是已在海外上市、沒有不同投票權架構、屬非創新產業的大中華公司來港作第二上市，並可讓雙重主要上市的發行人更靈活。

他又提到，港交所（0388）2018年改革上市制度，讓包括「同股不同權」股權架構的創科公司在港上市，連同上星期掛牌的人工智能企業商湯（0020）在內，至今已合共逾60家公司循相關制度上市，累計集資額逾5700億元，目前更佔香港股市總市值約四分之一，刺激本港股市交投，讓港股的日均成交額從2019年不到900億元，大幅增加到去年的1600億元。